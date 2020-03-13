Eskişehirspor kaçtı, Osmanlıspor 90+1’de yakaladı

Haftalardır kazanamayan Eskişehirspor, Osmanlıspor deplasmanında 38’de öne geçti. Galibiyete çok yaklaşan Kırmızı-Siyahlılar’ı Osmanlı’nın genç ismi Batuhan 90+1’de şok etti.

13 Mart 2020, Cuma 02:13 Son Güncelleme:
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Eskişehirspor kaçtı, Osmanlıspor 90+1’de yakaladı

TFF 1. Lig’de hafta içi mesaisinin kapanışında gözler Başkent’teydi. Osmanlıspor, Eskişehirspor’u ağırladı. Ateş hattından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Son haftalarda maç kazanamayan ve dibe demir atan Es Es, Osmanlı karşısında 38. dakikada Mete’nin attıği golle öne geçmeyi başardı, galibiyete de çok yaklaştı.

Ancak Osmanlı uzatmada sürpriz yaptı. Oyuna 69’da dahil olan Batuhan, 90+1’de Osmanlıspor adına tabelaya denge getirdi. Kalan bölüm nefes keserken sonuç değişmedi.

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