Eskişehirspor kaçtı, Osmanlıspor 90+1’de yakaladı

TFF 1. Lig’de hafta içi mesaisinin kapanışında gözler Başkent’teydi. Osmanlıspor, Eskişehirspor’u ağırladı. Ateş hattından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Son haftalarda maç kazanamayan ve dibe demir atan Es Es, Osmanlı karşısında 38. dakikada Mete’nin attıği golle öne geçmeyi başardı, galibiyete de çok yaklaştı.

Ancak Osmanlı uzatmada sürpriz yaptı. Oyuna 69’da dahil olan Batuhan, 90+1’de Osmanlıspor adına tabelaya denge getirdi. Kalan bölüm nefes keserken sonuç değişmedi.