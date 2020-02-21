Eskişehirspor - Hatayspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’de hem zirveyi hem de ateş hattını yakından ilgilendiren en kritik maç Eskişehir’de oynandı. Haftanın açılışında kurtuluş mücadelesi veren Eskişehirspor, Hatayspor’u ağırladı. Bayram Toysal’la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak’ı getiren Bordo-Beyazlılar, takipçilerinin birbiriyle oynayacağı haftada sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Ancak taraftarın adeta ateşlediği Eskişehirspor’un gençleri bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle yine güne damga vurdu. Enfes bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı kısır geçerken takımların çabaları tabelayı değiştirmeye yeterli olmadı. İkinci yarıda ise tam bir kör dövüşü vardı.

87’de kendi kalesine attı

Hatayspor galibiyet golü için kilidi açmak adına her yolu denerken Eskişehirspor’un gençleri ise savunmada kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Yakaladıkları kontrataklarla da sonuca gitmeye çalıştı. Heyecan dozu her dakika artan mücadelenin ikinci yarısında eşitliği bozan gol ise 87’de geldi.

Erdal Akdarı kendi kalesine attığı golle maçın skorunu tayin etti. Nefes kesen 90 dakika sonunda Eskişehirspor 16 puanda kalırken Hatayspor ise 45 puanla takipçilerinin oynayacağı haftada rahat nefes aldı.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mehmet, Mevlüt, Erdal, Cemali, Mehmet Özcan (Dk.90 Onur), Kıvanç (Dk.77 Furkan), Furgan, Mete Kaan, Alperen, Metehan (Dk.67 İbrahim)

HATAYSPOR: Akın - Popov, Sadi, Yusuf, Yasin, Caner (Dk.76 Barbosa), Kubilay, Mirkan, Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Alican), Selim (Dk. 63 Ouali), Rayane

GOL: Dk. 87 Erdal (kk.) (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Selim Ilgaz, Sadi Karaduman (Hatayspor), Kıvanç (Eskişehirspor)