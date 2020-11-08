Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 2-2

14’üncü dakikada Burak ceza sahasında kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ekrem'den seken topla buluşan Uğur'un altı pas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
33’üncü dakikada Bilal’in ortasında arka direkte topla buluşan Alimi, takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.
47’nci dakika Alimi, Sholaja ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
90’ıncı dakikada soldan Soner’in ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafayla vuran Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.
90+2’nci dakikada Sholaja ceza sahasına girerken vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
90+4'ncü dakikada Manaj'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topa Cem'in sert vurdu. Kaleci Ekrem, topu güçlükle dışarı çeldi.
Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Sezgin (Dk.27 Sholaja), Onur (Dk.67 Alperen), Talha (Dk.88 Onur Arı), Alimi, Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin- Samet, Süleyman (Dk.45 İrfan), Burak (Dk.79 Manaj), Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Kone (Dk.45 Mustafa), Barış (Dk.65 Dodoo), Cem.
GOLLER: Dk.14 Uğur, Dk.90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk.33, Dk.47 Alimi (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Alimi, Furkan (Eskişehirspor)
DHA