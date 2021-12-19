Eskişehirspor - Ankara Demirspor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Ersin Erbay xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx
Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Onur Arı xxx, Tolga Yakut xx (Onurhan Uyanık dk. 83 ?), Berkay Tanır x, Kaan Gaman x, Utku Kızılkaya xx, Arda Okumuş xx, Eray Ertorun x, Buğra Çağlıyan x (Doğukan Ünal dk. 83 ?), Bartu Göçmen xx, Hasan Alp Altınoluk x (Hakkı Tığlı dk. 75 x, Cihangir Çağlıyan dk. 90+5 ?)
Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan xx, Eren Bektaş x, Kamil İçer x, Çağrı Bülbül xx, Yusuf Akyel xx, Hasan Kaya x, Ergin Keleş xx, Ender Gör x (Ahmet Sivri dk. 85 ?), Harun Aydın x, Umut Pusat x (Can Akçay dk. 63 xx), Alim Harlak x (Serdar Eylik dk. 46 xx)
Goller: Onur Arı (dk. 1), Bartu Göçmen (dk. 82) (Eskişehirspor), Serdar Eylik (dk. 49), Can Akçay (dk. 76)(Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ender Gör, Hasan Kaya (Ankara Demirspor)
İHA