Eskişehirspor-Adanaspor maç sonucu: 0-0

TFF 1.Lig'de Eskişehir Stadı'ndaki tadilat nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanan maçta Eskişehirspor ile Adanaspor 0-0 berabere kaldı. Haftaya 9 puanla son sırada giren Eskişehirspor puanını 10'a yükseltirken, 16'ncı sıradaki Adanaspor ise puanını 14'e çıkarttı.

Maçtan dakikalar

6'ncı dakikada Adanaspor'un geliştirdiği atakta Eren Keleş'in ceza alanına gönderdiği topta uzak kale direği önünde topla buluşan Furkan Özçal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

40'ıncı dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Alperen topla ceza alanına sokuldu. Bu oyuncunun pasında ceza alanı sağ çaprazından topla buluşan Mehmet Feyzi, ön direğe ortaladı. Gelen topa İbrahim Halil Öner'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

45+3'üncü dakikada Eskişehirspor'un geliştirdiği atakta sağ kanattan Furgan Polat'ın ceza alanına ortasında Mete Kaan Demir'in vuruşu üstten dışarı gitti.

62'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında rakiplerinden kurtularak ceza alanı ön çizgisine yaklaşan Alperen'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

82'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Yakup'un pasında topla buluşan Alperen'in şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

88'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında sol kanattan Bagayoko'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Mbilla Etame'nin kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ekrem kornere çelerek mutlak golü önledi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx ,Alperen Kocabaş xx ,Bedirhan Altunbaş xx, Mehmet Fevzi Yıldırım xx, Furgan Bolat xx (Tolga Yakut dk. 75 x), Furkan Balaban xx , Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx (Onur Bayramoğlu dk. 69 x), Kıvanç Karakaş xx (Hasan Ulaş Uygar dk. 82 x), Mete Kaan Demir xx, Cemali Sertel xx

Yedekler: Sezgin Coşkun, Onur, Hasan, Tolgaz, Sezgin, Melih Metehan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Adanaspor: İrfan Can Egribayat xx, Hakan Barış xx (Mustafa Samican Keskin dk. 46 xx), Ahmet Dereli xx (Serges Eteme dk. 75 x), Eren Keleş xx, Enes Yasin Akyol xx, Amidou Diop xx (Moussa Bagayako dk. 69 x), Furkan Özçal xx, Renan Souza Diniz xx, Hakan Çinemre xx, Savaş Polat xx, Reis xx

Yedekler: Utku, Karacic, Evren, Bagayoko, Etame, Okan, Mustafa, Özer

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Sarı Kartlar: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Diop, Hakan Barış (Adanaspor), Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)