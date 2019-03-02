Eskişehirspor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti. Eskişehirsporlu futbolcular sahaya, Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında ölen 2 MKE Ankaragücü taraftarı için, "Ankaragücü camiasının başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Ali Şansalan, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kaan Çalışır

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdari, Berkay Dabanlı, Ferhat Kiraz (Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım), Issah, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 68 Alperen Kocabaş), Jesse (Dk. 76 İbrahim Halil Öner), Milinkoviç, Emre Güral

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Rassoul, Batuhan İşçiler, Semih Güler, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Traore, Vedat Bora (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Levent Ayçiçek, Berk Yıldız (Dk. 80 Kage), Pote (Dk. 62 Gladkyy)

Goller: Dk. 64 Levent Ayçiçek, Dk. 75 Gladkyy (Adana Demirspor), Dk. 90 5 Emre Güral (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Kıvanç Karakaş, Dk. 60 Milinkoviç, Dk. 86 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor), Dk. 42 Erdal Öztürk, Dk. 82 Batuhan İşçiler, Dk. 84 Süleyman Koç (Adana Demirspor)