Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor, farklı dönemler içerisinde toplamda 30 sezon Süper Lig 'de boy gösterdi, bir dönem Avrupa'ya bile gitti. 2015-16'dan sonra 1. Lig'de mücadele eden Es Es, maddi sıkıntılar ve imkansızlıklar ile genç oyuncularıyla sahaya çıkıyordu. 1. Lig'de kalması artık mucizelere kalan Kırmızı-Siyahlı ekip için dün de yolun sonu geldi.

Ahmet Dereli yıldızlaştı

Altınordu deplasmanına çıkan Eskişehirspor, sahadan 6-3'lük yenilgi ile ayrıldı ve resmen 2. Lig'e düştü. Son düdüğün ardından Es Es'in genç oyuncuları, gözyaşlarına hakim olamadı. Dünkü maçta ise Altınordu, 2, 30 ve 37'de Ahmet Dereli, 30'da Muzaffer Kocaer'in golleriyle 4 farklı üstünlüğü yakaladı: 4-0. İbrahim Halil Öner, 65'te farkı 3'e indirirken, 77'de Ahmet Dereli, takımının 4. golünü attı: 5-1. Uğur Can, 80'de Es Es adına sahneye çıkarken, 89'da Burak İnce, İzmir ekibinin maçtaki son golünü kaydetti: 6-2. 90+2'de Uğur Can, maçın skorunu belirledi: 6-3. Bu skorla Altınordu, 4. sıraya yükselirken, Es Es ise son sırada 8 puanla yer aldı.