Eskişehirspor 0-1 Akhisarspor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Akhisarspor’a 10’lık skorla mağlup oldu. 29'da Eskişehirspor’da Kıvanç Karakaş’ın pas hatası sonucu araya giren Çekdar Orhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Akhisarpor’u öne geçiren golü attı: 0-1. 46'da Onur Bayramoğlu’nun ortası sonucu müsait pozisyonda Buğra Çağlıykan’ın kafa vuruşu dışarı çıktı. 69'da Bilal Ceylan’ın sol kanattan açtığı yerden orta sonucu topla buluşan Kaan Gül, topu dışarı vurarak beraberlik şansını kaçırmış oldu.

Akhisar'dan geçit yok

Es Es, karşılaşmanın son anlarında tehlikeli oldu. Ancak Akhisarsporlu futbolcular, 2 kritik pozisyonda rakibine geçit vermedi. Üst üste 2. kez kazanan Akhisarspor, puanını 12 yaptı. Ligin dibinde yer alan Es Es ise 3 puanda kaldı.



