Eskişehir’den centilmenlik örneği

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, yaşadığı sakatlık sonrası oyuncu değişiklik hakkı kalmayan rakibinin 10 kişi ile mücadele etmesine kayıtsız kalmadı. Çapa, bir oyuncusunu kenara alarak mücadelenin eşit sayıda tamamlanmasını sağladı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Eskişehispor’a 4-0 mağlup olduğu mücadelede konuk ekibin teknik direktörü Fuat Çapa büyük bir fair-play örneğine imzasını attı. Mücadelenin 74. dakikasında Yusuf’un sakatlanması sonucu oyuncu hakkı bulunmadığından sahada 10 kişi kalan Karabükspor karşısında Eskişehirspor Teknik Direktörü, Fuat Çapa, Halil İbrahim’i 78. dakikada oyundan çıkararak centilmenlik örneği gösterdi. Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da, Çapa’nın yanına giderek bu davranışından dolayı teşekkür etti.

İHA