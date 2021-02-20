Ülkemizin büyük şehirlerinden biri olan ve içerisinde bulunan star ile tanınan Eskişehir’de Atatürk Stadyumu bulunuyor. Aynı zamanda Eskişehirspor'un iç sahada yapılan maçlarına da ev sahipliği yapmış olan bu stadyum çok büyük bir alana sahip olması ile biliniyor. Statlarda en çok dikkat edilmesi gereken kriterlerden biri olan UEFA kriterlerine de sahip olan bu stadyum son günlerin en çok konuşulan stadyumları arasında geliyor.

Eskişehir Stadyumu nerede?

Ayrıca stadyumda yerden ısıtma sistemi bulunmadığından diğer statlar ile karşılaştırıldığında daha önce Rusya'da uygulanan ve iyi sonuçlar veren, çimlerin donmaması ve maç yapılırken sorun çıkmaması için özel bir branda sistemi uygulanıyor ve bu şekilde karlı ve soğuk havalarda maç yapmak zor bir hal almıyor.

Eskişehir Stadyumu adı ne?

Süper Lig maçlarının da yapıldığı ve gördüğü yeniliklerden sonra kullanıma açılan bu stadın adı Yeni Eskişehir Stadı olarak biliniyor. Aynı zamanda bu stada ulaşımda diğer statlara ulaşım ile kıyaslandığında oldukça kolay olarak biliniyor. Otogardan gelinmek istendiğinde Eskişehir otobüslerine binilerek Çarşı durağında inilmesi stadyuma gidiş için yeterli oluyor.

Eskişehir Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Büyüklüğü ile bilinen ve bugüne kadar birçok önemli maça ev sahipliği yapan Eskişehir Atatürk Stadyumu 13.250 kişi kapasitesiyle en büyük ve en çok seyirci alan statlar arasında geliyor. Bu sebeple fazla seyirci gelmesi planlanan maçların bu stadyumda yapıldığı ve buranın tercih edildiği biliniyor.