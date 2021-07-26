Süper Lig 'de Trabzonspor ve Gençlerbirliği forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Zargo Toure, ülkesine geri dönüyor.

Fransız basınından Score.fr'nin haberine göre tecrübeli defans oyuncusu, Dijon'un takibinde. Fransa'da Boulogne, Le Havre ve FC Lorient formaları giyen Toure'nin, Dijon ile Fransa'da futbol kariyerine geri döneceği iddia edildi.

Temmuz ayında serbest kaldı

2018-2019 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkemizde 2019-2021 yılları arasında Gençlerbirliği'nde yer almıştı. Zargo Toure'nin kırmızı siyahlılarla sözleşmesi Temmuz ayının başında sona ermişti.