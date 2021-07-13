Eski Trabzonsporlu Sturridge, Mallorca ile antrenmana çıkacak

Son olarak Süper Lig 'e Trabzonspor forması giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, yeni takımını buldu.

31 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibi Mallorca tarafından antrenmanlara davet edildiği öğrenildi. Sturridge böylece, Mart 2020'de Trabzonspor'dan ayrıldıktan 15 ay sonra bir kulüple antrenmanlara çıkmış olacak.

Kariyerinde Chelsea, Liverpool, Manchester City gibi üst düzey kulüpler bulunan golcü futbolcu, 2019-2020 sezonunda kısa bir süre Trabzonspor'da forma giymiş ve bordo mavililerle çıktığı toplam 16 maçta 7 gole imza atmıştı.



