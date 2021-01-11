Trabzonspor'un eski oyuncusu Sol Bamba'dan üzücü bir haber geldi. Sol Bamba'nın şimdilerde kadrosunda yer aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, oyuncunun lenf kanserine yakalandığını açıkladı.

Cardiff'in yaptığı açıklamada lenf kanserine yakalanan oyuncu için kemoterapiye başlandığı ifade edildi. Kanserle savaşına güçlü şekilde başlayan Sol Bamba'nın Cardiff ailesinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilirken tedavi sürecinde maçlarda takım arkadaşlarının yanında, antrenörlük adına gelişimini sürdürürken akademide genç oyuncularla olacağı aktarıldı.

35 yaşındaki Fildişi Sahilili oyuncu, 2012'de Leicester City'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2012-14 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Bamba, 2016'dan bu yana ise Cardfiff City kadrosunda yer almaktaydı.

Üzücü haber sonrası Trabzonspor da resmi sitesi üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Haberde, "Eski futbolcumuz Sol Bamba’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biran önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz" ifadelerine yer verildi.



