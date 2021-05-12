İngiliz devi Chelsea ve Trabzonspor'un eski yıldızı John Obi Mikel, futbol hayatına ülkesi Nijerya'da sürdürebilir.

Nijerya'nın önde gelen teknik direktörleri arasında gösterilen Henry Makinwa, 34 yaşındaki yıldız futbolcuya futbol kariyerine Nijerya'da devam etmesi yönünde çağrı yaptı. Makinwa, Mikel'in ülkesine dönmesi halinde yurt dışından Nijerya futboluna ilginin artacağını ve bu bağlı olarak futbolun gelişebileceğini savundu.









Sözleşmesi sona eriyor

Sezon sonunda İngiliz ekibi Stoke City ile sözleşmesi sona erecek olan John Obi Mikel, 2019-2020 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti ve bordo mavili ekiple toplamda 27 maça çıkmıştı.