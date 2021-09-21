Trabzonspor 'un eski oyuncularından Marko Marin'in yeni durağı belli oldu. Marin, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros'a transfer oldu.

2015-16 sezonunda Chelsea'den kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Marin, sonrasında Olympiacos, Kızılyıldız, Al-Ahli ve kiralık Al-Raed maceraları sonrası serbest oyuncu konumundayken Ferencvaros ile sözleşme imzaladı.

Transfer sonrası Transfermarkt'a açıklamalarda bulunan Marin, "Uygun bir teklif olmasaydı bırakmayı düşünebilirdim ama devam etmek adına yeterince formda ve güçlü hissediyorum. Bırakmak için erken olurdu. Macaristan'ın dışında başka ülkelerden de teklifler vardı ama Alman kulüpleriyle bir temasım olmadı. Son yıllarda Ferencvaros ile zaman zaman grüşmelerimiz olmuştu" ifadelerini kullandı.