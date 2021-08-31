Eski Trabzonsporlu Jarro: Özkan Sümer baba gibiydi

Trabzonspor 'un 2000'li yıllardan hatırladığı yabancı oyunculardan biri olan Marcio Jarro, şimdilerde siyasetle uğraşırken bir de restoran işletiyor. Aurelio, Robson da Silva ve Eduardo ile birlikte Trabzonspor'a imza atan Jarro, o dönem Özkan Sümer'in büyük umutlar taşıdığı bir isimken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımda tutunamaz. Marcio Jarro, o günleri Gazete Damga'dan Burak Zihni'ye anlattı.

Sakatlık ve disiplinsizlik

Gelişinin büyük beklentilerle olduğunu ancak bunu engelleyen iki sakatlığı bulunduğunu ifade eden Jarro; "Biri ayak bileğimde diğeri dizimde iki problem yaşıyordum. Bu beni çok rahatsız ediyordu. İkinci sezon bu sebeplten dolayı da Trabzonspor'da kalamadım. Ayrıca Brezilya'da tatildeydim ve Trabzonspor yöneticileri onları beklediğimi biliyordu. Temsilcim uyardu ancak Robson da Silva uyarmayınca oraya gittiğimizde disiplinsiz olduğumuz düşünüldü. Ayrılığım da bundan sonra kesinleşti" dedi.

Trabzonspor'da geçen süre zarfında yaşadıklarını anlatan Brezilyalı; "Çok sansasyonel diyebilirim. Küçük bir yerden gelip böylesine büyük bir takım için oynamanın tarifi farklı bende. Özkan Sümer'in hayatını kaybettiğini duydum. Benim için baba gibiydi. Ne yazık ki menajerim yüzünden kulüpte devam edemedim. Kendisini halen hatırlıyorum. Bir gün Türkiye'ye gelmek ve sevdiğim insanlarla yeniden aynı ortamda buluşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Aurelio harikaydı'

Dört Brezilyalı olarak Trabzon'a geldiklerini hatırlatan bordo mavililerin eski oyuncusu; "Bana göre Aurelio ve Robson da Siva ligin ilk bölümünde çok iyidiler. İstanbul'da Beşiktaş 'ı yenerek muazzam bir iş yaptık. Bursaspor 'u 5-1 gibi farklı skorla geçtik. Ankara'daki maçın ardından sakatlandım ve takımın dışında kaldım. Aurelio'yu da takip ettim. Kendisi çok yüksek derecede bir yeteneğe sahipti." sözleriyle vatandaşına övgü yağdırdı.

'İki ismi özledim'

Takımda oynadığı dönemde en çok Erman Özgür ve Hasan Üçüncü'yü sevdiğini ve onları hatırladığını ifade eden Jarro, "Hasan çok komikti. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama sizin aracılığınızla selam söylemek isterim. Erman da çok önemli bir futbolcuydu. Yeniden onlarla bir araya gelmek isterim" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.