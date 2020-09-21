Eski Trabzonsporlu Ivanildo Fernandes için transfer yarışı
Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'un Sporting'den kiraladığı ve sezonu Çaykur Rizespor'da bitiren Ivanildo Fernandes, Sporting'den ayrılmaya hazırlanırken 24 yaşındaki oyuncu için birçok takımın devrede olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor, Sporting'den Ivanildo Fernandes'i kiralamış fakat istenen performansı alamadıkları oyuncu, sezonu Rizespor formasıyla tamamlamıştı. Portekiz ekibi Sporting'e geri dönen oyuncu, yeni sezon öncesi takımdan ayrılmaya hazırlanırken birçok ekibin ilgisini çekmiş durumda.
Avrupa'da birçok talibi olduğu aktarılan Ivanildo Fernandes için özellikle Fortuna Düsseldorf ve Olympiacos devrede... O Jogo, oyuncunun yeni durağının Almanya veya Yunanistan olacağını belirtti. Fortuna Düsseldorf, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istese de Portekiz ekibi bu kez oyuncuyu bonservisiyle vermek istiyor.
Olympiacos'un Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmak adına 4 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.