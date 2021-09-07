Süper Lig 'de Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Gaston Campi'nin yeni durağı belli oldu. Arjantinli stoper, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Chaves formasıyla mücadele ettiği Portekiz'e bu kez Arouca ile anlaşarak geri döndü.

Arouca, serbest oyuncu konumundaki Campi ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Campi, "Arouca, bana oldukça iyi bir proje sundu. Bana Portekiz'e dönme fırsatı verdiler. Portekiz Ligi, çok güçlü takımların olduğu dünyanın en rekabetçi liglerinden biri. Bu da Portekiz'e geri dönmek istememin nedenlerinden biriydi" dedi.

Campi, 2019'da Estudiantes'ten Trabzonspor'a transfer olurken 2020-21 sezonunun ikinci yarısını da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti.