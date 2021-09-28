Kariyeri büyük bir düşüş periyoduna giren eski Trabzonsporlu Donis Avdijaj, Avusturya Bundesliga'daki yeni kulübü Hartberg forması altında ilginç bir rekorun sahibi oldu. Donis Avdijaj'ın Hartberg - Austria Wien maçında attığı gol Avusturya Bundesliga'da tarihe geçti.

Hartberg'in Austria Wien'i konuk ettiği maçın ilk yarısı taraftarların yaktığı meşaleler ve sakatlıklar sonucunda fazlasıyla durmuştu. İlk yarının uzatma dakikalarında Donis Avdijaj, Hartberg forması altında ilk golüne imza attı. Avdijaj'ın 45+8. dakikada attığı gol, Avusturya Bundesliga'da ilk yarılarda en geç atılan gol oldu.

Schalke döneminde yeteneğiyle dikkatleri çeken ve 2019-20 sezonunun ilk yarısında da Trabzonspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, sonrasında Hearts, Emmen, AEL Limassol formaları giymişti. Avdijaj, geride bıraktığımız yaz transfer döneminin son gününde ise Avusturya Bundesliga ekiplerinden Hartberg'e transfer olmuştu.