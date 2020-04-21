Eski takımları Alex Telles'in satışını bekliyor

Alex Telles'in son aşamaya gelen Porto'dan PSG'ye transferini, bir sonraki satışından %10 pay alma hakkına sahip olan Galatasaray dışında eski kulüpleri Juventude ve Gremio da dikkatle bekliyor.

21 Nisan 2020, Salı 14:29 Son Güncelleme:
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Eski takımları Alex Telles'in satışını bekliyor

Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'in PSG'ye olası transferini, eski kulüpleri merakla beklemeye devam ediyor.

Galatasaray , oyuncunun satışında elde edilen karın %10'unu almayı beklerken Brezilya kulüplerinin ise daha farklı bir heyecanı söz konusu.

Telles'in PSG'ye transferi sonrası 23 yaşına kadar oynadığı kulüpler de FIFA'nın kuralları gereği toplam bonservis ücretinin %5'i kadar bir gelir elde edecekler. 

Brezilyalı oyuncu, 23 yaşına kadar Juventude, Gremio, Galatasaray ve Inter formaları giymiş durumda. 

Gerçekleşecek satış sonrası Juventude toplam bonservis bedelinin %3.35'lik dilimi kadar bir gelir elde edecek ki Brezilya kulübü için bu miktar büyük önem taşıyor. 

Galatasaray'a transfer olduğu Gremio ise bonservisin %0.56'lık kısmı kadar bir gelir sağlayacak. 

Kalan %1'lik pay ise Galatasaray ve Inter arasında bölüştürülecek. 

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