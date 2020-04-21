Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'in PSG'ye olası transferini, eski kulüpleri merakla beklemeye devam ediyor.

Galatasaray , oyuncunun satışında elde edilen karın %10'unu almayı beklerken Brezilya kulüplerinin ise daha farklı bir heyecanı söz konusu.

Telles'in PSG'ye transferi sonrası 23 yaşına kadar oynadığı kulüpler de FIFA'nın kuralları gereği toplam bonservis ücretinin %5'i kadar bir gelir elde edecekler.

Brezilyalı oyuncu, 23 yaşına kadar Juventude, Gremio, Galatasaray ve Inter formaları giymiş durumda.

Gerçekleşecek satış sonrası Juventude toplam bonservis bedelinin %3.35'lik dilimi kadar bir gelir elde edecek ki Brezilya kulübü için bu miktar büyük önem taşıyor.

Galatasaray'a transfer olduğu Gremio ise bonservisin %0.56'lık kısmı kadar bir gelir sağlayacak.

Kalan %1'lik pay ise Galatasaray ve Inter arasında bölüştürülecek.