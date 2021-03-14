Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart'tan yıllar sonra Mesut Özil ile ilgili itiraf geldi. 38 yaşındaki futbolcu Real Madrid'den gönderilme nedeni olarak Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil olduğunu söyledi.

talkSPORT 2'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan van der Vaart, o dönem Real Madrid'in başında bulunan Jose Mourinho'nun kendisine "Rafa, Özil'i satın alacağım. Bu yüzden kulübü terk etsen daha iyi olur. Eğer kalıyorsanız, bu da sorun değil ama yedek kulübesinde olmak için fazla iyisiniz. Bir yere gitmelisin" dediğini söyledi.

"Mourinho'ya minnetarım"

Real Madrid sonrasında Tottenham'a giden Hollandalı futbolcu, İspanyol devinden ayrıldığı için Mourinho'ya kızmadığını hatta ona açık sözlü olduğu için minnetar olduğunu sözlerine ekledi.