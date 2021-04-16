Real Madrid'in efsane kadrosunda yer alan eski futbolcusu Ivan Helguera, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. İspanyol gazetesi AS'a eflatun beyazlılardan ayrılık sürecini anlatan Helguera, o süreçte Fenerbahçe'nin de gündeme geldiğinden bahsetti.

Eski İspanyol futbolcu konuyla ilgili, "Başkan Ramón Calderon'un bana Real Madrid'den ayrılmam gerektiğini söylemesi canımı yaktı. Bana Real Madrid formasını bir daha giyemeyeceğimi söylediler. Hatta bana asla çağrılmayacağımı bile söylediler. Real Madrid formasını tekrar giymeyeceğini söyledi. Beni Fenerbahçe'ye transfer etmek istediler. Ya Real Madrid'de kalacaktım ya da iyi bir takım kuran Valencia'ya gidecektim. Sözleşmem devam ediyordu, takımda kalabilirdim ama aynı yönetim devam ediyordu Bu süreçte 8 yıldır takımda bulunduğum takım arkadaşlarımdan destek görmedim. Bunlar hayatın vee futbolun bir parçası" ifadelerini kullandı.

8 yıl Real Madrid'de oynadı

Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayan Ivan Helguera, 1999-2007 yılları arasında Real Madrid forması giydi. 33 yaşında İspanyol devinden ayrılan oyuncu bir yıllık Valencia macerasının ardından kariyerini noktaladı.

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