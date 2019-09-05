Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayatını kaybetti. Ankara’da uzun süredir tedavi gören Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.
Kış’ın cenazesi, bugün Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı’na defnedilecek.
Tevfik Kış kariyerinde grekoromen stil 87 kiloda, 1960 Roma Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olmuş, 1962, 1963 ve 1966’da Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya elde etmişti.