Eski milli atlet Mehmet Çöteli yaşamını yitirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1970’li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Çöteli’nin 70 yaşında İstanbul’da vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi görmekte olan Türkiye şampiyonu eski milli sprinter Mehmet Çöteli hayatını kaybetti. 1971 yılı 100 metrede Türkiye şampiyonu da olan Çöteli, geçirdiği beyin kanaması sonucu üç haftadır tedavi görüyordu. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.