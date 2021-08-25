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Eski Kayserisporlu Lennon, Burnley ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile yollarını ayıran İngiliz orta saha oyuncusu Aaron Lennon, eski takımı Burnley'e transfer oldu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 21:35 Son Güncelleme:
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Eski Kayserisporlu Lennon, Burnley ile anlaştı

Kayserispor'dan ayrılan İngiliz futbolcu Aaron Lennon'ın yeni takımı belli oldu.

34 yaşındaki futbolcu, eski takımı Burnley ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eski kanat oyuncumuz Aaron Lennon ile yeniden anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyarız" ifadeleri kullanıldı. 

Kayserispor'da 36 maça çıktı

Lennon, 2018-2020 yılları arasında da İngiliz ekibinin formasını giymişti. Burnley'den sonra Kayserispor'un kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı ekip ile geçtiğimiz sezon 36 lig maçında 5 asist üretti.

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