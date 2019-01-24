İki yıl boyunca formasını giydiği Kayserispor'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan Ali Ahamada, o gün bugündür kendisine kulüp bulamamıştı.

Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine özel bir röportaj veren 27 yaşındaki file bekçisi, Türkiye günlerine ilişkin çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Kayserispor'a imza atmamdan birkaç gün sonra hocamız beni oynatmak istedi." diyen Ahamada, bir dönem ligin en iyi kalecisi seçildiğini de hatırlatarak "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni transfer etmek istedi ama başkan, tüm teklifleri geri çevirdi." ifadelerini kullandı.

Gelen tekliflerden ötürü gururlu olduğunu söyleyen başarılı eldiven, Türkiye'ye gelmekten pişmanlık duymadığını kaydederken "Türkiye'de yönetimler, biraz kafasına göre davranıyor. Kulüplerin istikrarsızlığı, müthiş atmosferi bozuyor." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler