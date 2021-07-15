2012-13 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın formasını giyen Will Thomas, Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek Rus ekibi UNICS Kazan'a transfer oldu. Will Thomas, geçtiğimiz sezon da EuroLeague'de bir başka Rus ekibi Zenit St Petersburg'un formasını giymişti.

2019'da Valencia ile EuroCup şampiyonluğu yaşayan Will Thomas, sonrasında ayrılıp Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Zenit ile EuroLeague'de 39 maça çıkan Will Thomas; 9.3 sayı, 4.9 ribaunt, 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.