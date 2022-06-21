Eski Karşıyakalı Battal Demirbilek futbola dönüyor

Battal, Bölgesel Amatör Lig'in yeni ekiplerinden Çeşme Belediyespor'a transfer oldu. Karşıyaka'da daha önce antrenörlük yapan Çeşme ekibinin teknik patronu Hakan Karakaya, 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu yeni takımına aldırdı. Karşıyaka altyapısından çıkan Battal'ın kulüpteki sözleşmesi daha önce 2018-2019 sezonunda lig bitmeden feshedildi. Herhangi bir kulübe transfer olmayıp 2019-2020 sezonunun devre arasında Kaf-Kaf'a dönen Battal Demirbilek, 2020-2021 sezonunun ortasında da futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynadığı iddiasıyla takımdan yeniden gönderildi. Geçen sezonu oynamadan geçiren Battal, sezon başı ve devre arasında Ceyhanspor'la anlaşmasına rağmen transferi gerçekleşmemişti.

İZMİR, (DHA)