TFFHGD İstanbul Şubesi 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 15.00’te Beylerbeyi Stadı’nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15.00’te yine Beylerbeyi Stadı’nda yapılacak.

Seçim öncesi 2001 yılında profesyonel hakemlik kariyerine nokta koyan Adil Uçankan, adaylığını açıkladı.

Hakem camiasının sevilen isimlerinden olan Uçankan, daha öncesi birçok Merkez Hakem Kurulu ekibinde bulunmuş, uzun yıllar da Bölgesel Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu'nda görev almıştı.