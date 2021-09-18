



2017-2019 yılları arasında Galatasaray 'da ve 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe 'de forma giyen Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu... Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, Yunanistan'ın dev kulüplerinlerden Olimpiakos ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-Beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Rodrigues, yeni takımında yine bir eski Galatasaray'lı yıldız Henry Onyekuru ile eski Fenerbahçeli Mathiue Valbuena ile birlikte oynayacak.

9 milyon Euro'ya gitmişti

Yaz transfer döneminde ismi yine ülkemizin ekipleriyle anılan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile çıktığı 78 maçta 16 gol, 16 asistle oynayınca 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Arap Yarımadası'nda istediğini bulamayan Rodrigues bir sezon sonra Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye dönmüş ancak Sarı-Lacivertliler'de 4 gol, 6 asistlik performansına rağmen takımda tutulmamıştı.