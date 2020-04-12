Eski Galatasaraylı Rigobert Song karantinaya alındı

Son dakika haberi... Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, ülkesi Kamerun'da coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

12 Nisan 2020, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Rigobert Song karantinaya alındı

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song'dan üzücü haber geldi. Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Rigobert Song, yeni tip corona virüslü (Covid-19) kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Covid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

AA


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