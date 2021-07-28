Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oluyor.

Fransız basın organı Foot Mercato'dan Sebastien Denis'in haberine göre, Nijeryalı futbolcunun Yunan devi Olimpiakos'a transfer olması gündemde. Haberde Yunanların 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Monaco ile Olimpiakos arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.









Galatasaray'ın da gündemindeydi

Galatasaray'ın da kısa süre önce transfer listesinde bulunan Onyekuru, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği sarı kırmızılılarda 14 Süper Lig maçına çıkıp 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.