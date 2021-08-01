2019-20 sezonunun ilk yarısında Roma'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, bonservisinin bulunduğu İtalyan ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray süreci sonrasında son 1.5 yılı Rennes'de kiralık olarak geçiren Nzonzi'yi kadroda düşünmüyor.

Roma ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek Nzonzi'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Fransa'da son sezonu şampiyonlukla noktalayan milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 32 yaşındaki orta sahayı kadroya katmak isterken Lille'den ayrılan Christophe Galtier'nin başa geçtiği Nice de Fransız oyuncunun peşinde.

Fransa dışından ise Nzonzi ile Benfica'nın ilgilendiği iddia edilmekte.



