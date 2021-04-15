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Eski Galatasaraylı Nzonzi, Roma'ya geri dönüyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi, İtalyan ekibi Roma'ya geri dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'la başladığı geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa'nın Rennes takımına kiralanmıştı.

15 Nisan 2021, Perşembe 14:27 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Nzonzi, Roma'ya geri dönüyor

Fransız kulübü Rennes'de kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi, sezon sonu Roma'ya geri dönüyor.

Rennes'in 32 yaşındaki Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayacağı iddia edildi. Geleceğiyle ilgili Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Nzonzi, "Şu an takımdaki geleceğim hakkında birşey diyemem. Belirsizlik devam ediyor. Roma ile sözleşmemde bir yıl daha var. Geleceğimi nasıl gördüklerini bilmiyorum. Rennes'de kendimi iyi hissediyorum, çok iyi bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 'da 6 ay oynadı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Rennes'e kiralanan Steven Nzonzi, 2020-2021 sezonunda Fransız ekibinde 34 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Nzonzi, 2019-2020 sezonunda 6 ay kadar Galatasaray forması giymişti.

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