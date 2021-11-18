Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup ekiplerinden Kınık Belediyespor forması giyen Melih Kartal, 2021/22 sezonunun ilk maçında Bornova FK ile oynanan maçta sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu. 26 yaşındaki ön libero, sakatlık süreci sonrası İzmir ekibini kişisel sosyal medya hesabından çok sert bir dille eleştirdi.

'Kınık Belediyespor sayesinde öğrenmiş oldum!'

Kulüp tarafından sakatlığı sonrası ilk 15 gün kendisini kimsenin aramadığını ve Kınık Belediyespor'un ödeme yapmayacağını ifade eden Melih, '' Transfer olurken dikkat etmemiz gereken önemli bir detay daha varmış. Bunu da bu sene büyük umutlar ile başladığım Kınık Belediyespor sayesinde öğrenmiş oldum.'' dedi ve ekledi:

'15 gün boyunca aranmadım'

''Bir kulüpte oynamak kadar o kulüpte sakatlık yaşandığında nasıl bir yol izleyecekleri önemliymiş. Bu sene formasını terletme şansı bulduğum Kınık Belediyespor'un müsabakaların başladığı ilk lig maçında aldığım darbe sonucu ön çapraz bağlarım koptu ve kulüp tarafından 15 gün boyunca aranmadım. Benim aradığım zaman dilimlerinde de çeşitli bahaneler üretilerek ertelendim ve bugün gelinen nokta kendi başımın çaresine bakmam olduğu.''

26 yaşındaki ön libero, 2010-2014 yılları arasında Galatasaray altyapısında forma giydi.

'Varsa hakkım helal değildir!'

''Bölgesel Amatör Lig'de oynayan abilerim, kardeşlerim ya da futbolun içerisinde olan birçok insan bilir. Peşinat olarak anlaştığım ve peşinatımın yarısını da almadığım kulübüm onu da vermeyeceklerini iletti. Uzun lafın kısası oynayacağınız ve sakatlanacağınız kulübü iyi seçin yoksa kimse arkanızda durmaz, ''başının çaresine bak'' denir. Varsa hakkım helal değildir!''

2010-2014 yılları arasında Galatasaray'da oynadı

2010-2014 yılları arasında Galatasaray altyapısında oynayan Melih Kartal, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 4 yıl sonrası Kartalspor'a transfer oldu. Kartalspor'un ardından Bugsaşspor, Sultanbeyli Belediyespor, Anadolu Üsküdar 1908 ve Derincespor'da görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2016'da amatöre dönüş yaptı. Sırasıyla Doğantepespor, Maltepespor ve Ladiyespor'da oynayan Melih, 2021/22 sezonu başında Kınık Belediyespor'la anlamıştı.







