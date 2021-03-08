Süper Lig 'de 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan rekor transfer ücretiyle Galatasaray 'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte gol krallığına ulaşmış olsa da gösterdiği performans ve saha dışı olaylar nedeniyle Fatih Terim ve taraftarın gözüne bir türlü giremedi.

Galatasaray'a katıldığı ilk sezonun sonunda Club Brugge'a kiralanan golcü oyuncu, sezonu Belçika Ligi'nde kadro dışı kalarak geçirmişti. Yeni sezonda tekrar sarı-kırmızılı formaya dönen Diagne, Falcao'nun da sık sık sakatlanması nedeniyle takımın birinci forveti haline geldi.

Devre arasına kadar olan süreçte Süper Lig'de 9 gol atarak takımın en golcüsü kıvamına gelen Diagne, yine saha dışı nedenler yüzünden Fatih Terim'den kesik yemişti. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmasıyla birlikte yollarını ayırma kararı aldığı Mbaye Diagne, satın alma opsiyonuyla birlikte Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandı.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Premier Lig kariyerine hızlı giren Diagne, direkt olarak ilk 11'e monte edildi. İlk golünü Manchester United'a karşı 2. dakikada kaydeden Diagne, girdiği gol pozisyonları ve ofsayta takılan golleriyle de dikkat çekiyor.

Premier Lig'de, gol pozisyonuna girme oranında 4.63'ü yakalayarak zirvede bulunan Diagne, bu istatistikte Gabriel Jesus, Mohamed Salah, Raheem Sterling ve Ilkay Gündoğan gibi yıldız isimleri geride bıraktı.

"ONU TAKIMDA TUTMALARI GEREKİYOR"

West Bromwich'in efsane futbolcularından Kevin Phillips, Diagne için şu yorumu yapmıştı:

"İyi bir iş çıkardı ve bence gelişmeye devam ediyor. Düşseler bile, tekrar çıkmaları için onu takımda tutmaları gerekiyor. Diagne'nin elinde birçok silah var. Güçlü ve kuvvetli bir oyuncu. Dünyanın en hızlı oyuncu değil ama mücadele veriyor." (Sabah)