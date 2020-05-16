Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel, Galatasaray'ın 2000 yılında Real Madrid'i yendiği Süper Kupa finalinin seremonisinden bir kesit paylaşmış ve Emre Belözoğlu'nun görüntüsüne çarpı atmıştı. Jardel'in bu hamle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Paylaşımı büyük ses getiren Jardel'in neden böyle bir harekette bulunduğu merak konusu olurken, Brezilyalı futbol adamından flaş bir paylaşım daha geldi.

Bu kez Galatasaray forması giydiği dönemden bir takım fotoğrafını "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz." notuyla paylaşan Jardel, fotoğrafta Emre Belözoğlu'nun yüzünü sarı-kırmızı çizgilerle bir kez daha sansürledi ve tecrübeli futbolcuya göndermede bulundu.

Galatasaray'a 2000 yılında 17 milyon Euro karşılığında transfer olan ve Sarı Kırmızılı ekibin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Jardel, toplamda 48 resmi maçta 31 gol atmış ve Galatasaray'da UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı.



