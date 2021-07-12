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Eski Galatasaraylı Macon, Panathinaikos'ta

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray forması giyen Daryl Macon, Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'a transfer oldu.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Macon, Panathinaikos'ta

2020-21 sezonuna Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray formasıyla başlayıp sonrasında AEK'ya transfer olan Daryl Macon, EuroLeague düzeyine çıkarak Yunanistan'da kaldı. Macon, Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunan ekiplerinden Panathinaikos ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Macon, geçtiğimiz sezona başladığı Galatasaray ile çıktığı 17 lig maçında 15.7 sayı, 5.5 asist ortalamaları yakalamıştı. Sezonun kalan kısmında formasını giydiği AEK ile ise 19 lig maçına çıkarken 18.2 sayı, 3.7 asistlik katkı sağlamıştı. 

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