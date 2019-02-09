Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman santrfor, son olarak Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor mağlubiyetiyle ilgili alaylı bir paylaşımda bulundu.

Poldi, Instagram'dan yayınladığı hikayeye Ahmet Kaya'nın "Tıka Basa Pastırma" şarkısı eşliğinde Kayseri'yle özdeşleşen pastırma fotoğrafını koydu.