Eski Galatasaraylı Mario Lemina İngiltere Premier Lig ekiplerinin takibinde.

İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre, İngiltere'nin köklü kulüpleri West Ham United ve Newcastle United, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Haberde Southampton'un şu anda Fulham'da kiralık olarak forma giyen Gabon asıllı Fransız futbolcuyu 7 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satışına onay vereceği belirtildi. Fulham'ın Lemina'yı takımda tutmak istediği ancak küme düşmesi halinde bu transferden vazgeçeceği ileri sürüldü.









Galatasaray'da 28 maça çıktı

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 28 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı.