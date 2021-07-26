Bir dönem Süper Lig 'de Galatasaray forması giyen Fildişili orta saha Jean-Michael Seri'nin Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzonspor ilgileniyor. Haberde Demirspor'un transferde iki güçlü rakibine karşı daha iyi konumda olduğu ve Seri'ye daha yakın olduğu belirtildi.





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Sözleşmesi 2022'de bitiyor

Geçtiğimiz sezonun son 6 ayını Fransız kulübü Bordeaux'ta geçiren Jean-Michael Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fildişi Sahilli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.