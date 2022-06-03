Galatasaray 'ın eski oyuncularından Jason Denayer, sözleşmesinin sonuna geldiği Olympique Lyon'dan ayrılacak. Lyon'da geçen 4 sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Belçikalı oyuncu, Rennes'in teklifiyle Fransa'da kalma şansına sahip. Fakat Denayer, özellikle İspanya'dan da büyük ilgi görüyor.

TMW'nin haberine göre LaLiga'dan 4 ekip, Denayer'i kadroya katmak istiyor. Bu takımların Celta Vigo, Sevilla, Valencia ve Villarreal oldukları belirtilmekte.

26 yaşındaki oyuncunun yeni takımından 4 yıllık bir sözleşme talep ettiği aktarılmakta.