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Eski Galatasaraylı Jason Denayer'e İspanya'dan büyük ilgi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Galatasaray'ın eski oyuncularından Jason Denayer için LaLiga'dan 4 ekibin devrede oldukları belirtildi.

03 Haziran 2022, Cuma 15:38 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Jason Denayer'e İspanya'dan büyük ilgi

Galatasaray 'ın eski oyuncularından Jason Denayer, sözleşmesinin sonuna geldiği Olympique Lyon'dan ayrılacak. Lyon'da geçen 4 sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Belçikalı oyuncu, Rennes'in teklifiyle Fransa'da kalma şansına sahip. Fakat Denayer, özellikle İspanya'dan da büyük ilgi görüyor. 

TMW'nin haberine göre LaLiga'dan 4 ekip, Denayer'i kadroya katmak istiyor. Bu takımların Celta Vigo, Sevilla, Valencia ve Villarreal oldukları belirtilmekte. 

26 yaşındaki oyuncunun yeni takımından 4 yıllık bir sözleşme talep ettiği aktarılmakta. 

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