2013-14 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig 'de Galatasaray forması giyen Izet Hajrovic, Yunanistan'a transfer oldu. Son olarak Dinamo Zagreb kadrosunda yer alan 29 yaşındaki oyuncu, Yunanistan ekiplerinden Aris'e transfer oldu.

Hajrovic, 2013-14 sezonunun devre arasında 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Grasshoppers'tan Galatasaray'a transfer olmuştu. Sezonun tamamlanması ile birlikte ise Werder Bremen kadrosuna katılmıştı. Hajrovic 2017-18 sezonunun devre arasından bu yana ise Hırvatistan'ta Dinamo Zagreb'in formasını giymekteydi.