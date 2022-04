Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) İstanbul'da bir otelde düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun yanı sıra birçok eski yönetici, genel kurul üyesi ve Galatasaraylı iş insanı katıldı.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek yemekte şu ifadeleri kullandı:

"Global krizden tüm dünya gibi Galatasaray da etkilendi, ülkemiz de etkilendi. Kriz Galatasaray'da sadece finansal değil. Kriz her yerimizde var. Fakat bunu aşacağız. 2016 yılında hepimizin bir hayali vardı. Başkanlığım dönemimde, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm camiasına bir hayalimizi anlattım ve destek aldım. Galatasaray'da yönetimde bulunduğum sürece hayalim, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazandırmak, finansal yapısını en iyi şekle getirmek. Hayalim buydu. Hayalimi gerçekleştirmek için her kademeden destek aldık. Önce genel kuruldan, sonra taraftardan, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizin tüm kademelerinden destek aldık. Görevimizin sonuna kadar bu hayalimizin peşinde koştuk ve elimizden gelen her şeyi yaptık"

"Aradan tam 6 yıl geçti. Bu 6 yılın çok iyi geçtiğini söyleyemem. Bugün tüm konuşmacılar şu konuda birlik; finansal yapı bozuk olunca ne sportif yapı geliyor, ne huzur geliyor. Bu yüzden benim arkadaşlarımla kurduğum hayal peşinde koşan Burak Elmas'a çok teşekkür ediyorum. İki tane başkan adayımız var, ikisi de birbirinden değerli. Kendilerine bu görevi daha önce üstlenmiş birisi olarak şunu söylüyorum: Sevgili Metin, Sevgili Eşref… 2016'da kurulan hayalin peşini bırakmayan. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanması için bu gerekli. Bu hayaller Galatasaray'ın geleceğidir."