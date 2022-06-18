2017-2018 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Fenerbahçe 'ye transfer olan Vincent Janssen'in, Türkiye macerası yaşadığı sakatlıklardan dolayı pek istediği gibi geçmemişti. Sarı-Lacivertli formayla 18 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan Hollandalı forvet 2019'da, Meksika ekibi Monterrey'in yolunu tutmuştu.

28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise Royal Antwerp oldu. Belçika ekibi, Janssen'le sözleşme imzaladığını açıklarken, bonservis bedeli duyurulmadı.

Hatırlanacağı üzere geçen sezon Antwerp'in forvet ikilisi yine Fenerbahçe'den tanıdığımız Mbwana Samatta ile Michael Frey'di... Samatta yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'ye döndü.











