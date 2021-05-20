Eski Fenerbahçeli Valbuena, Meksika yolcusu

Tigres forması giyen Andre-Pierre Gignac, Florian Thauvin gibi başka Fransız oyuncuları da Meksika'ya getirmek adına çalışmalar yapıyor. Tecrübeli golcünün hedeflerinden birinin de eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, olduğu aktarılıyor.

Yunanistan'da Thrylos24'ün Meksika basınından Futboltotal'e dayandırdığı habere göre Olympiacos forması giyen Valbuena, Gignac'ın Meksika'ya getirmek adına uğraş verdiği 7 yıldız oyuncudan biri konumunda.

Daha önce Marsilya'da Gignac ile birlikte forma giyen Valbuena, 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2019'da da ayrılarak Yunan ekibi Olympiacos'un kadrosuna katılmıştı.