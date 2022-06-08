Fenerbahçe 'nin eski oyuncularından Robin van Persie, futbolculuk kariyeri sonrası ülkesinde Feyenoord'un altyapısında teknik görevler üstlenmekte. Ajax'tan Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag, Van Persie'yi eski takımı Manchester United'a teknik bir görevle getirmek istemişti.

Robin van Persie, Erik ten Hag'ın asistan koçluk görevini neden reddettiğini açıkladı. Life After Football'a konuşan Van Persie'nin açıklamaları şu şekildeydi:

"Şu anda benim için önemli olan oğlum ve kızım. İkisinin de tutkularını bulmuş olmaları harika. Bir hobi edinmek güzeldir ama gerçek bir tutku bulmayı umarsınız. Kızım Dina, ata binerek bunu başardı ve tamamen ona odaklandı. Oğlum Shaqueel de futbol ile aynı şeye sahip. Karım Bouchra, projelerimizle birlikte kendini geliştiriyor ve bunu görmek harika. Birlikte eğleniyoruz"

"Londra'da Arsenal'de oynadığım zamanlarda beş kez taşındık. Manchester ve İstanbul'da yaşadık. Sonuç olarak ülkemizden neredeyse 14 yıl uzak kaldık. Ama sonra çocuklar için neyin iyi olacağını düşündük ve biraz istikrarın iyi geleceğine karar verdik"