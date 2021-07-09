Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Nicolo Melli, daha önce 2010-15 yılları arasında formasını giydiği bir başka eski takımı Olimpia Milano'ya döndü. İtalyan ekibi, Nicolo Melli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2015'de Olimpia Milano'dan ayrılıp Brose Bamberg forması giymeye başlayan Melli, 2017-19 yıllarında ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da görev yapmıştı. 30 yaşındaki İtalyan oyuncu 2019-21 yılları arasında ise NBA 'de New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formaları giymişti.