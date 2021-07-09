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Eski Fenerbahçeli Nicolo Melli, Olimpia Milano'da!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Nicolo Melli, bir başka eski takımı Olimpia Milano'ya transfer olarak NBA sonrası Avrupa'ya döndü.

09 Temmuz 2021, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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Eski Fenerbahçeli Nicolo Melli, Olimpia Milano'da!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Nicolo Melli, daha önce 2010-15 yılları arasında formasını giydiği bir başka eski takımı Olimpia Milano'ya döndü. İtalyan ekibi, Nicolo Melli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

2015'de Olimpia Milano'dan ayrılıp Brose Bamberg forması giymeye başlayan Melli, 2017-19 yıllarında ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da görev yapmıştı. 30 yaşındaki İtalyan oyuncu 2019-21 yılları arasında ise NBA 'de New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formaları giymişti. 

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