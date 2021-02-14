Fenerbahçe'nin eski oyuncularından ve şimdilerde NBA'de Sacramento Kings forması giyen Nemanja Bjelica'nın takas olabileceği belirtildi. Oyuncuyla Miami Heat ile Philadelphia 76ers'ın ilgilendiği aktarılıyor.

Sacramento Bee'nin edindiği bilgiye göre Miami Heat, Bjelica'yı kadrosuna katmak istiyor. The Atheletic'den Sam Amick'e göre oyuncuyla ilgilenen takımlardan biri de Philadelphia 76ers...

2013-15 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 2015'te EuroLeague MVP'si olduktan sonra NBA'e Minnesota Timberwolves ile giren Nemanja Bjelica, 2018'den bu yana ise Sacramento Kings forması giyiyor.