Miroslav Stoch'un yeni durağı bir kez daha Süper Lig olabilir. Slovan Liberec ile sözleşmesinin tamamlayan 32 yaşındaki sol kanat, menajerler aracılığıyla Süper Lig'in yeni ekiplerine önerildi. İşte Miroslav Stoch'da yaşanan sıcak gelişmenin detayları...

MİROSLAV STOCH İLK SEZONUNDA HARİKALAR YARATMIŞTI

2010-11 sezonunda 5,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe 'nin yolunu tutan Miroslav Stoch, söz konusu sezonda harika bir performans sergilemiş ve Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

FENERBAHÇE 1 MİLYON EUROYA SLAVİA PRAG'A SATMIŞTI

Daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Miroslav Stoch; PAOK, Al-Ain ve Bursaspor 'a kiralanmıştı. Slovak futbolcu 2017-18 sezonu başında 1 milyon euro karşılığında Slavia Prag'a transfer olmuştu.

2. PAOK MACERASI

Miroslav Stoch 2 yıl sonra ise 1,5 milyon euro karşılığında PAOK'a imza atmıştı. 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Zaglebie Lubin'in yolunu tutan deneyimli isim, 2021-22 sezonunu da Slovan Liberec'de geçirmişti.

MİROSLAV STOCH GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Çekya ekibiyle sözleşmesini tamamlayan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki Miroslav Stoch'un Süper Lig'e dönmek istediği iddia edildi. Menajerler aracılığıyla Süper Lig'in yeni takımlarına önerilen Slovak futbolcunun maaş konusunda da zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

RAPORLARI OLUMLU GELİRSE...

Süper Lig ekipleri, Slovan Liberec'de sezonun yarısında forma giyemeyen Miroslav Stoch'un son durumunu araştırırken, 32 yaşındaki isimle ilgili raporların olumlu gelmesi halinde transfer önerisi değerlendirmeye alınacak.







